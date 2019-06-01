Медведица Хаарчана наконец переехала в новый вольер

Ленинградский зоопарк построил для животного бассейн.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Видеозапись с радостной постоялицей появилось в Instagram-аккаунте Ленинградского зоопарка.

В сообщении уточняется, что медведица выглядит очень счастливой – наконец-таки она может радостно плескаться в холодной воде и играть с мячиками. Переезд состоялся в День защиты детей – животному решили сделать подарок в виде нового вольера. Ранее сообщалось, что там сделали не только бассейн, но также берлогу, в которой Хаарчана сможет уединиться.

Напоминаем, что в зоопарке проживает не только Хаарчана, но и ее семья – бабушка, мама и папа. Они переехали в Санкт-Петербург из Якутии еще восемь лет назад, где и родилась белая медведица – любимица всего зоопарка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в контактный зоопарк “Питерленда” пришла прокуратура. Проверка прокуратура Петербурга показала, что в зоопарке “Пушистике” закупают корма без сопроводительных документов. При этом ассортимент этих кормов весьма велик: это и овес, и отруби, и жмых, и дробленая кукуруза и другие виды корма.