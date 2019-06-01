Роспотребнадзор раскритиковал слова врача Токолонской о пользе клещей

По статистике, в Петербурге клещи массово просыпаются в середине апреля. Фото: Pixabay

По статистике, в Петербурге клещи массово просыпаются в середине апреля. Фото: Pixabay

Специалистка утверждала, что у укушенных появляется иммунитет к инфекциям, которые переносят кровопийцы.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Экс-глава Красноярского края Наталья Толоконская уверяла, что укусы клещей не только вредны, но и в каком-то смысле полезны. Она также считает, что клещевые инфекции можно вылечить при помощи гомеопатии.

Слова врача были опровергнуты Роспотребнадзором. Ведомство отмечает, что нет никаких доказательств, которые бы подтверждали мнение Толоконской. Так, многие люди заболевают инфекциями по нескольку раз – это значит, что иммунная защита несовершенна.

Также специалисты отметили, что многие болезни, переносчиками которых являются клещи, очень опасны своими последствиями.

Стоит подчеркнуть, что гомеопатия вызывает много споров среди врачей. На данный момент такие препараты считаются неэффективными, а иногда даже опасными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти врачи зафиксировали первый за сезон случай болезни Лайма.