В Петербурге почтили память жертв Большого террора

Репрессии унесли много жизней. Фото: pixabay
Репрессии унесли много жизней. Фото: pixabay

В рамках акции памяти петербуржцы возложили цветы в память о жертвах Большого террора.

Помимо возложения цветов к памятникам, их также спустили на воду. Отметим, данное мероприятие уже является традицией для местных жителей, в этом году она прошла в субботу, 1 июня.

Акция началась на Воскресенской набережной в Петербурге, именно там цветы в память о погибших спустили на воду. Далее участники мероприятия пошли к Соловецкому камню и стене Головкина бастиона

Петропавловской крепости, где тоже оставили цветы в знак памяти и скорби. Также память жертв террора в этот день почтили на кладбище «Левашовская пустошь».

Отметим, что Большой террор — это весь 1937 год, когда случились наиболее массовые репрессии граждан СССР. По некоторым данным за время Большого террора властями было приговорено к расстрелу около 681 тысячи человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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