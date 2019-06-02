Пригожин прокомментировал скандал с концертом Волочковой в Анапе

Иосиф Пригожин. Фото: wikipedia.org / Yv3010
Иосиф Пригожин. Фото: wikipedia.org / Yv3010

Российский продюсер Иосиф Пригожин дал свой комментарий относительно отказа мэра Анапы оплачивать из городского бюджета выступление балерины Анастасии Волочковой.

Глава администрации Анапы Юрий Поляков заявил об отмене электронных торгов, на которых закупалась «концертная программа артистки Анастасии Волочковой».

Пригожин относительно данной ситуации сообщил, что вопросов к Полякову не имеет, так как руководитель имеет право накладывать вето в случае распоряжении городскими денежными средствами. Продюсер отметил, что бюджетные деньги лучше всегда будет раздать пенсионерам.

Он привел в пример порядок, установленный в Белорусии. Там отсутствуют бесплатные мероприятия, которые спонсируются городом. Однако билет на них можно купить по минимальной стоимости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мэр Анапы отказался давать бюджетные деньги на концерт Волочковой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Анапа анастасия волочкова Иосиф пригожин
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