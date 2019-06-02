На Выборгском шоссе перевернулся тягач, что привело к смерти водителя

В ночь на воскресенье, 2 июня, около 5:20 часов утра рядом с домом 362-Д по Выборгскому шоссе в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие.

За рулем седельного тягача с полуприцепом марки «Мерседес» находился 58-летний мужчина со стажем вождения порядка 32 лет, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, во время заезда на КАД водитель транспортного средства не справился с управлением, что прослужило причиной опрокидывания тягача и полуприцепа.

В результате аварии водитель «Мерседеса» скончался на место происшествия от полученных травм. По факту инцидента проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тихвинском районе подросток без водительских прав наехал на мотоцикле на девочку.