В Петербурге локализирован пожар площадью 750 кв м

Сообщается, что ранним утром в воскресенье, 2 июня, в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар, который расположен в переулке Челиева.

Как стало известно Gazeta.SPb, возгорание началось около 5:11 часов утра в доме 7 по переулку Челиева. Затем огонь стал быстро распространяться по всему ангару, площадь которого составляет порядка 750 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели присвоили пожару уровень 1-Бис в 5:32 часов утра. В 6:13 часов утра ранг пожара был понижен до первого, возгорание удалось локализовать.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Известно, что на месте пожара работали 8 единиц спецтехники и 35 человек личного состава.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Веселом поселке невеселый инцидент: мальчика сбила «КИА», он в тяжелом состоянии.