В Веселом поселке невеселый инцидент: мальчика сбила «КИА», он в тяжелом состоянии

Ребенок находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Об этом стало известно сегодня, в День защиты детей. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что все случилось в Невском районе на улице Подвойского. Участниками аварии стали двое – автомобиль «Киа Рио» и маленький ребенок. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда на него наехала легковушка. В результате семилетнему пешеходу понадобилась помощь врачей. Они оценили его состояние как тяжелое, обнаружив у ребенка серьезные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жителя Гатчины госпитализировали на вертолете в Санкт-Петербург. Врачи диагностировали у пациента острый аортальный синдром. Как он себя чувствует сейчас – не уточняется.