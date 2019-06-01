Жителя Гатчины госпитализировали на вертолете в Петербург

Его доставили в Медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Жителю Гатчины стало плохо поздно вечером 31 мая – ему потребовалась срочная помощь специалистов, которую ему могли оказать только в Санкт-Петербурге. Служба санавиации прилетела за мужчиной и доставила его в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пациента острый аортальный синдром. Как он себя чувствует сейчас – не уточняется.

Напоминаем, что в Ленинградской области планируют и дальше развивать службу санавиаци. На это из бюджета выделят 150 миллионов рублей, чтобы житель любого населенного пункта при необходимости мог попасть в определенное учреждение быстро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что санавиация в Ленобласти помогла 210 пациентам добраться до медицинских учреждений в 2018 году. Сейчас на то, чтобы доставить человека в медицинское учреждение, уходит в среднем 113 минут, а еще в 2014 году этот показатель равнялся 200 минутам.