На Выборгской набережной автомобиль снес столб

В воскресенье, 2 июня, ранним утром неподалеку от заправочной станции «Лукойл», которая находится на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге произошло ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Выборгском районе Северной столицы. Об инциденте рассказали очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что автомобиль марки «Хундай Солярис» совершил наезд на столб, в результате чего столб обрушился, а транспортное средство вылетело на газон.

На данный момент информация о состоянии водителя не поступала. Причины аварии также неизвестны. По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Выборгском шоссе перевернулся тягач, что привело к смерти водителя.