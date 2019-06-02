Устанавливаются обстоятельства автодраки в поселке Понтонный

В пятницу, 31 мая, в отделение полиции Колпинского района обратился 39-летний мужчина с информацией, что в тот же день около 23:30 произошел конфликт.

Он сообщил полицейским, что у дома 54 по Шлиссельбургскому шоссе в поселке Понтонный он рукой ударил по автомобилю «Мерседес-Спринтер», проезжающему мимо. После этого из иномарки вышел водитель и произвел три выстрела из предмета, который напоминал пистолет, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате пострадавший был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность стрелявшего, позже у него был изъят травматический пистолет в ходе досмотра.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Выявляются обстоятельства и причины произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе оперативно раскрыто хищение телефона.