В Гатчине 14-летний школьник избил 19-летнего парня

Подозреваемый был задержан и признался, что кинул в потерпевшего кирпич.

В пятницу, 31 мая, в отделение полиции Гатчинского района Ленинградской области поступило обращение из медицинского учреждения с информацией о том, что 30 мая от дома 33 по Хабаровскому переулку был госпитализирован 19-летний молодой человек, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшего, его ударил малознакомый подросток. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение телесных повреждений».

В субботу, 1 июня, был задержан 14-летний школьник, который был изобличен в содеянном. Он признался, что намеренно кинул в голову пострадавшему кирпич.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что устанавливаются обстоятельства автодраки в поселке Понтонный.