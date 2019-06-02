В Мурино для хищения телефона потребовалось три человека

В пятницу, 31 мая, на перекрестке улицы Менделеева и Воронцовского в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области бульвара произошел грабеж.

По словам 36-летнего потерпевшего, трое неизвестных злоумышленников произвели открытое хищение из карманов его брюк банковской карточки и мобильного телефона, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После совершения преступления неизвестные злоумышленники скрылись с места происшествия в неустановленном направлении.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Мурманском шоссе мужчина открыто похитил серьги с бриллиантами.