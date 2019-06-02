Во Всеволожском районе расследуется кража дорогой иномарки

В субботу, 1 июня, в полицию Всеволожского района обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о пропаже личного автомобиля марки «Киа Спортэйдж».

Пострадавшая сообщила, что иномарка была похищена неизвестным злоумышленником в период с 19:00 31 мая по 9:30 1 июня с территории неохраняемой парковки, которая расположена у дома по месту жительства заявительницы, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сумма причиненного женщине ущерба составила порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье «Кража».

Сотрудники полиции принимают меры для поиска и задержания злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурино для хищения телефона потребовалось три человека.