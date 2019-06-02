Ученые выяснили, сколько времени в год нужно отдыхать

Специалисты из Университета штата Огайо провели исследование, в ходе которого установили количество времени, необходимое для здорового человека.

Чтобы дожить до старости и сохранить здоровье, человеку необходимо отдыхать не менее 3-х недель в течение года. При этом установлено, что даже 4 дня отдыха помогают организму работать без сбоев, так как снижают уровень стресса.

Отмечается, что при этом затяжной отдых для организма вреден, передают РИА Новости.

В ходе эксперимента сотне женщин в возрасте от 30 до 60 лет летом 2016 года провели шесть дней отдыха в одном из хороших отелей Калифорнии. Удовольствие оплачивали организаторы эксперимента.

Участницы сдавали крови, на основе которой проводился анализ. Установлено, что у них снизился уровень стресса, замедлились процессы старения, а оздоровительный эффект сохранялся ещё 9 месяцев.

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