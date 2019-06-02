В Калининском районе неизвестный обнес квартиру

Вчера, 1 июня, к сотрудникам полиции обратился местный житель Калининского района Санкт-Петербурга.

Заявитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что накануне из его квартиры в доме 24 по проспекту Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга неизвестным злоумышленником были похищены денежные средства в размере 50 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает пресечение за кражу. Полицейские принимают меры, направленные на поиск и задержание неизвестных злоумышленников, а также не установление их личностей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожском районе расследуется кража дорогой иномарки.