Собутыльник вытолкнул мужчину из такси, забрав деньги и карты

В воскресенье, 2 июня, в отделение полиции по Московскому району Санкт-Петербурга обратился 38-летний мужчина с информацией об инциденте.

Он рассказал сотрудникам полиции, что поймал на улице такси, в салоне которого оказался еще один пассажир. В результате они вместе ездили по городу и распивали алкоголь, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Затем у дома 26 по проспекту Космонавтов заявителя вытолкнули из машины, похитив его денежные средства, банковские карты и документы. Он заметил неоднократное списание денег со счета. Общая сумма ущерба составила порядка 17 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту обращения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожском районе расследуется кража дорогой иномарки.