Девочка сбежала из дома из-за избиений матери

В субботу, 1 июня, в отделение полиции по Красногвардейскому району поступила информация о том, что ребенка находится на улице длительное время один без присмотра.

По факту обращения сотрудники полиции у дома 15 по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обнаружили 10-летнюю девочку. Она находилась на улице одна и домой идти не хотела, потому что её бьет мать, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок был доставлен в отделение полиции, затем госпитализирована в медицинское учреждение. Личность матери девочки была установлена. Ей является 33-летняя женщина.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, разбираться будут сотрудники ОДН Красногвардейского района.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине 14-летний школьник избил 19-летнего парня.