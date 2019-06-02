Из кошелька в квартире 91-летнего пенсионера украли 5 тысяч рублей

У пенсионера похитили 5 тысяч рублей. Фото: Рixabay
У пенсионера похитили 5 тысяч рублей. Фото: Рixabay

Вчера, 1 июня, в отделение полиции по Невскому району Санкт-Петербурга обратился 91-летний мужчина с информацией о пропаже денежных средств.

Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что накануне из кошелька, который находится в его квартире, неизвестные злоумышленники похитили денежные средства в размере 5 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Он отметил, что проживает в одной из квартир дома 5 по проспекту Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга.

По факту произошедшего сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание за кражу. Полицейские занимаются расследованием данного инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за день в Петербурге трое людей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
кража пенсионер полиция
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