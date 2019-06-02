За день в Петербурге трое людей были госпитализированы в тяжелом состоянии

Все трое получили травмы в субботу, 1 июня, от неустановленных злоумышленников.

В субботу, 1 июня, в отделение полиции Калининского района позвонила 47-летняя продавщица с информацией, что около 6:20 часов утра в магазин на проспекте Науки зашел мужчина со следами крови на одежде. Раненый попросил вызвать скорую. Позже из медучреждения сообщили в полицию, что в 6:26 был госпитализирован 36-летний мужчина с резаными ранами. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

Также 1 июня в полицию Киришского района обратились медработники с информацией о госпитализации около 2:50 часов ночи 31-летнего мужчины. Он сообщил, что был избит неизвестными злоумышленниками рядом с домом 16 по улице Победы в городе Кириши, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

1 июня около 19:48 часов вечера был госпитализирован из дома 15 по улице Валерия Гаврилина 36-летний мужчина в тяжелом состоянии. Пострадавший сообщил, что по данному адресу его избили неизвестные.

По факту обращений проводится проверка, принимается решение о возбуждении уголовных дел.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по «горячим» следам раскрыт грабеж телевизора у пенсионерки.