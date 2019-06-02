В Петербурге охранник магазина изнасиловал безработную женщину

В Московском районе Петербурга охранник цеха по производству стеклопакетов изнасиловал 37-летнюю безработную женщину.

Как стало известно Gazeta.SPb, подозреваемый вместе с потерпевшей распивали алкогольные напитки, после чего, не смотря на сопротивление, мужчина изнасиловал потерпевшую.

Она обратилась за помощью в полицию. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Гатчине 14-летний школьник избил 19-летнего парня. Подозреваемый был задержан и признался, что кинул в потерпевшего кирпич. По словам пострадавшего, его ударил малознакомый подросток. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение телесных повреждений».