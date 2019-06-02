В Хельсинки предупреждают о багажных пробках в аэропорту

Пассажиров просят приезжать с ручной кладью.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Информацией поделились в компании Finavia.

Уточняется, что весь день в финляндском аэропорту есть проблема с обработкой багажа. Так как обычная процедура занимает огромное количество времени, людей просят заранее приезжать в аэропорт, чтобы не опоздать из-за проволочек. Также людей просят по возможности брать с собой только ручную кладь.

Это может коснуться в том числе петербуржцев – этим вечером самолет из Хельсинки как раз направляется в Северную столицу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самолеты «Аэрофлота» проверяют в Париже из-за угроз. Авиакомпания рассказала, что было получено письмо с угрозами. Автор анонимки уверял, что на любом из самолетов, направляющихся в Париж из Москвы, может находится взрывное устройство. Несмотря на то, что содержание писем показалось «достаточно занятным», все лайнеры проверяют в парижском