У Финского залива нашли около 20 погибших тюленей

И это только за последнее время.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказал Фонд друзей балтийской нерпы.

Специалисты рассказали, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нашли примерно 20 мертвых тюленей. Они просят всех, кто видит бездыханное животное, сообщить о нем в Фонд или же Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора.

Дело в том, что, зная об инцидентах, специалистам проще понять, из-за чего начали массово погибать тюлени. Чаще всего это связано с началом промыслового лова. Так, недавно у Финского залива нашли обезглавленного тюленя – эксперты уверены, что животное убил человек, так как срез очень аккуратный.

Также мертвые тюлени могут обозначать загрязнение воды, но пока что специалисты не подтвердили эту догадку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге помогут балтийским нерпам в рамках экологического месячника.