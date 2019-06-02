На Оптиков задымился автомобиль после аварии

Пока что о пострадавших информации не поступало.

Инцидент случился сегодня вечером, 2 июня, в Приморском района Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржец пишет, что авария произошла на улице Оптиков недалеко от поворота на Яхтенную улицу. Участниками ДТП стали два автомобиля – «БМВ» и «Рено Логан». Как так вышло, что они столкнулись, не уточняется. На снимках видно, что обе машины стоят на газоне. Очевидец уверяет, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения – одна из них задымилась. Удалось ли предотвратить пожар – непонятно, а также никто не пишет о состоянии водителей.

Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в обстоятельствах дела. Экстренные службы тоже выехали на место.

Видео: https://vk.com/spb_today

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что квадроцикл насмерть задавил водителя в Киришском районе.