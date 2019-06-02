Собчак обвинила Бузову в распространении грязных слухов

Журналистка посвятила певице пост в своем Instagram-аккаунте.

Пост был опубликован 2 июня. Собчак считает, что Бузова в своем профиле занимается распространением слухов.

Недавно экс-кандидатка в президенты выложила очередной выпуск своего шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. В нем помимо всего прочего обсудили певицу – Собчак заверила, что один дизайнер просил ее передать Бузовой, что та не носила вещи определённого бренда. Певица, услышав это, разозлилась – она написала о своем негодовании на своей странице, обращаясь к конкретному человеку. К слову, аудитория Бузовой восприняла пост положительно – звезда потребовала вернуть ей деньги за купленные вещи.

Собчак написала, что Бузова подумала не на того человека, так что ей стоит извиниться за распространение «дурацких обвинений».

«Ты могла позвонить и спросить меня лично, если это так важно, прежде чем высказываться таким некрасивым образом»,

— считает журналистка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ксения Собчак может вернуться на Первый канал в роли ведущей.