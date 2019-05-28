Ксения Собчак может вернуться на Первый канал в роли ведущей

Журналистка рассказала, что переговоры с гендиректором канала ведутся уже давно.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Пока что непонятно, о какой программе идет речь. Сообщается лишь, что на роль ведущей рассматривают кандидатуру Ксении Собчак, передает РБК, ссылаясь на свои источники. Сама журналистка уверила, что обсуждает свое возвращение с Константином Эрнстом на протяжении двух лет.

«Все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем», — объяснила Собчак.

Напоминаем, что экс-кандидатка в последний раз сотрудничала с Первым каналом 10 лет назад. Она вела реалити-шоу «Последний герой» и «Две звезды». После она ушла на «Дождь» и пропала со всех федеральных каналов до 2018 года, когда решила стать президентом России.

Сейчас Собчак является генеральным продюсером телеканала «Супер», а также владелицей YouTube-канала, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Собчак прокомментировала БДСМ-флешмоб в школе Владивостока.