Эксперт рассказал, стоит ли часто мыть машину летом

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Специалист считает, что некоторые переусердствуют с водными процедурами.

Некоторыми советами поделился Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» Дмитрий Попов в разговоре с iReactor. Эксперт считает, что все зависит от того, насколько автомобиль грязный. Большое внимание стоит уделять стеклам – чтобы они не становились жирнее, нужно обрабатывать их специальным средством.

Попов убежден, что летом не стоит слишком часто мыть машину. Так что все зависит от желания владельца и его взгляда на мир – если ему кажется, что автомобиль слишком пыльный, то можно и помыть.

Также специалист напомнил, что довольно сложно бороться с пыльцой – она не вредит покрытию, но иногда становится проблемой для аллергиков. Им стоит помнить о ней и тщательней убирать машину. Эксперт считает, что хотя бы раз в полтора месяца стоит ездить на автомойку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
автомобиль советы
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