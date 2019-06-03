Петербуржцев ждет жаркая рабочая неделя — столбик термометра поднимется до 30 градусов

Вторник уже приблизиться к жарких показателям, и температура воздуха прогреется до +26 градусов. Фото: https://pixabay.com
Вторник уже приблизиться к жарких показателям, и температура воздуха прогреется до +26 градусов. Фото: https://pixabay.com

По-настоящему летнюю погоду прогнозирую синоптики с 3 по 9 июня.

В понедельник, 3 июня, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” днём будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём будет варьироваться от +17 до +19 градусов, а атмосферное давление будет повышаться.

Вторник уже приблизиться к жарких показателям, и температура воздуха прогреется до +26 градусов, в прибрежных районах местами будет до +21 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Середина неделя станет еще более жаркой на два градуса, столбик термометра достигнет показателя в +28 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Летнем саду будут проходить бесплатные концерты на протяжении всего лета.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
июнь лето погода погода спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция Петербурга отрицает свою причастность к избиению 17-летнего подростка
Активисты предложили создать на Васильевском острове сквер “Осенний марафон”
Петербуржцев ждет жаркая рабочая неделя — столбик термометра ...
На Приморском шоссе из-за пьяного водителя в ДТП погибла кошка и пострадал ...
В Красном селе иностранный Cadillac вылетел с проезжей части в дерево
Ученые назвали продукты, которые становятся причиной проблем с ЖКТ
Ученые назвали черту, которая есть у всех людей с первой группой крови
Солист «Океан Эльзы» знает, как завершить войну в Украине