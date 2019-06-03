Петербуржцев ждет жаркая рабочая неделя — столбик термометра поднимется до 30 градусов

Вторник уже приблизиться к жарких показателям, и температура воздуха прогреется до +26 градусов. Фото: https://pixabay.com

Вторник уже приблизиться к жарких показателям, и температура воздуха прогреется до +26 градусов. Фото: https://pixabay.com

По-настоящему летнюю погоду прогнозирую синоптики с 3 по 9 июня.

В понедельник, 3 июня, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” днём будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём будет варьироваться от +17 до +19 градусов, а атмосферное давление будет повышаться.

Вторник уже приблизиться к жарких показателям, и температура воздуха прогреется до +26 градусов, в прибрежных районах местами будет до +21 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Середина неделя станет еще более жаркой на два градуса, столбик термометра достигнет показателя в +28 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Летнем саду будут проходить бесплатные концерты на протяжении всего лета.