В Ростовской области трактор на скорости влетел в толпу журналистов (видео)

Инцидент произошел на ежегодном соревновании трактористов.

Водитель трактора под номером три не справился с управлением и выехал с трассы на скорости. Момент столкновения с толпой журналистов попал на видео. На кадрах видно, как в момент прохождения трассы, водитель трактора не справился с управлением и выехал с трассы.

Как сообщают РИА. Новости, по словам организатора соревнований Сергея Суховенко, многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. Журналисты выставили технику и встали сами в непосредственной близости с трассой. Никто из журналистов в результате ЧП не пострадал.

Отметим, что соревнования среди сельских механизаторов “Бизон-Трек-Шоу” проходит ежегодно с 2002 года.

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