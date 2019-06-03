В Ростовской области трактор на скорости влетел в толпу журналистов (видео)

Соревнования среди сельских механизаторов “Бизон-Трек-Шоу” проходит ежегодно с 2002 года. Фото: https://www.youtube.com/скрин видео
Соревнования среди сельских механизаторов “Бизон-Трек-Шоу” проходит ежегодно с 2002 года. Фото: https://www.youtube.com/скрин видео

Инцидент произошел на ежегодном соревновании трактористов.

Водитель трактора под номером три не справился с управлением и выехал с трассы на скорости. Момент столкновения с толпой журналистов попал на видео. На кадрах видно, как в момент прохождения трассы, водитель трактора не справился с управлением и выехал с трассы.

Как сообщают РИА. Новости, по словам организатора соревнований Сергея Суховенко, многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. Журналисты выставили технику и встали сами в непосредственной близости с трассой. Никто из журналистов в результате ЧП не пострадал.

Отметим, что соревнования среди сельских механизаторов “Бизон-Трек-Шоу” проходит ежегодно с 2002 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волховском районе 84-летний пенсионер вылетел в кювет на байке.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“Бизон-Трек-Шоу” происшествие ростовская область тракторы
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