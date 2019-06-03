Стаю бродячих собак, держащих в страхе несколько городов Подмосковья, проверят следователи

В конце мая на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске напала собака. Фото: https://pixabay.com

В конце мая на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске напала собака. Фото: https://pixabay.com

Следственный комитет заинтересовался бродячими пасами после сюжета в СМИ.

Сейчас сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку, сообщают “Известия”. Ранее стало известно, что стая бродячих собак держит в страхе сразу несколько городов Подмосковья. Жители Ивантеевки, Щелково и Ногинска не чувствую себя в безопасности на улице, потому что бездомные животные бросаются на людей.

По предварительной информации, животные собираются в стаи и свободно придвигаются по улицам городов.

Ранее уже было известно, что в конце мая на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске напала собака. После инцидента завели уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Приморском шоссе из-за пьяного водителя в ДТП погибла кошка и пострадал пассажир.