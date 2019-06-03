На Черкасова поздним вечером госпитализировали мужчину после избиения на улице

Мужчину избил неизвестный возле дома 12, корпус 2.
Информация про травмирование мужчины 1972 года рождения поступила сотрудникам правоохранительных органов от сотрудников медицинской службы. Сообщалось, что в больницу был доставлен молодой мужчины в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пациента травмы головы.
Сотрудники скорой помощи забрали мужчину от дома 12, корпус 2 по улице Черкасова в Калининском районе Петербурга.
По предварительной информации, в этот же день, около 19:00 на улице неизвестный избил пострадавшего.
Полиция начал проверку по данному факту.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лжеэлектрик после отказа отплачивать его услуги избил пенсионера тростью и похитил деньги.