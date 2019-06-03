На Черкасова поздним вечером госпитализировали мужчину после избиения на улице

Полиция начал проверку по данному факту. Фото: https://pixabay.com
Полиция начал проверку по данному факту. Фото: https://pixabay.com

Мужчину избил неизвестный возле дома 12, корпус 2.

Информация про травмирование мужчины 1972 года рождения поступила сотрудникам правоохранительных органов от сотрудников медицинской службы. Сообщалось, что в больницу был доставлен молодой мужчины в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пациента травмы головы.

Сотрудники скорой помощи забрали мужчину от дома 12, корпус 2 по улице Черкасова в Калининском районе Петербурга.

По предварительной информации, в этот же день, около 19:00 на улице неизвестный избил пострадавшего.

Полиция начал проверку по данному факту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лжеэлектрик после отказа отплачивать его услуги избил пенсионера тростью и похитил деньги.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
калининский район происшествие
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