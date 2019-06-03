Пистолет не помог неизвестному вынести деньги с АЗС

В полиции уже возбудили дело о вооруженном разбое. Фото: pixabay.com

В полиции уже возбудили дело о вооруженном разбое. Фото: pixabay.com

Продавца заправки на Выборгском шоссе не впечатлили угрозы мужчины в маске.

В воскресенье неизвестный мужчина попытался похитить деньги с автозаправки на Выборгском шоссе, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 июня.

Как стало известно полиции Петербурга, злоумышленник вошел в помещение заправки около 16 часов 2 июня. Его лицо было скрыто медицинской маской, он достал пистолет (или предмет, похожий на пистолет) и потребовал от продавца очистить кассу.

Тот отказался, несмотря на угрозы. Неизвестный, так ничего и не получив, в итоге сбежал с АЗС на Выборгском шоссе Петербурга, а 31-летний продавец позвонил в полицию. Сейчас уже возбуждено дело о вооруженном разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге неизвестный вынес мешок с кормом из магазина, несмотря на протесты продавца.