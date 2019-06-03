Мужчина вынес из зоомагазина корм для собак, но продавец села за ним в машину

Вернуть мешок в 14 кг жительнице Калининского района Петербурга так и не удалось.

Полиция ищет мужчину, который вынес из зоомагазина на Полюстровском мешок с кормом для собак, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 июня.

Установлено, что в воскресенье в магазин в Калининском районе Петербурга пришел неизвестный, взял мешок с кормом в 14 кг и, не заплатив, вышел из магазина. Продавщица магазина бросилась за ним. Мужчина сел в Mazda, за рулем которой сидела его знакомая, но преследовавшая его женщина залезла на заднее сиденье. Ей так и не удалось добиться оплаты, поэтому она вышла из машины через несколько кварталов, передают в полиции Петербурга.

Ущерб составил 4,9 тысяч рублей. Полиция уже знает, кто владеет автомобилем и начала поиск злоумышленника, сообщили в УМВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове пылал торговый ларек.