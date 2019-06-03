Ночью на Васильевском острове пылал торговый ларек

По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today

По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today

Деревянную конструкцию на Новосмоленской набережной спасти не получилось.

Информацию о пожаре в Василеостровском районе Петербурга спасатели получили около 02:50. Сообщалось, что возгорание произошло у дома 1 по Новосмоленской набережной.

На место происшествия выехали 13 человек личного состава и 3 единицы техники. На Васильевском острове горел деревянный ларек площадью 2 на 3 метра.

Спасти конструкцию не удалось. Пожар удалось ликвидировать около 03:59. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире.