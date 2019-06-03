Ночью на Васильевском острове пылал торговый ларек  

По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today 
По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today 

Деревянную конструкцию на Новосмоленской набережной спасти не получилось.

Информацию о пожаре в Василеостровском районе Петербурга спасатели получили около 02:50. Сообщалось, что возгорание произошло у дома 1 по Новосмоленской набережной.

На место происшествия выехали 13 человек личного состава и 3 единицы техники. На Васильевском острове горел деревянный ларек площадью 2 на 3 метра.

Спасти конструкцию не удалось. Пожар удалось ликвидировать около 03:59. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Василеостровский район пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист
Готовая еда в магазинах становится популярнее
Ночью на Васильевском острове пылал торговый ларек
На Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире
Стаю бродячих собак, держащих в страхе несколько городов Подмосковья, ...
В Ростовской области трактор на скорости влетел в толпу журналистов
В Волховском районе 84-летний пенсионер вылетел в кювет на байке
На трассе “Кола” в ДТП с тремя автомобилями скончался водитель Renault Logan