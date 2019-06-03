Украденный мотоцикл в Подпорожье нашли в тот же день

Стоимость “ИЖ” составила около 20 тысяч рублей — в полиции уже возбудили дело.

Житель Подпорожья сообщил в полицию Подпорожского района, что у него украли мотоцикл в ночь на воскресенье 2 июня, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД Петербурга и Ленобласти 3 июня. Полицейские уже раскрыли кражу и нашли похищенное.

По словам жителя Ленобласти, мотоцикл “ИЖ” исчез с Гражданской улицы Подпорожья. Владелец оценил его стоимость в 20 тысяч рублей. Позже полицейские задержали 29-летнего мужчину на Садовой улице Подпорожья, он изобличен в краже. В полиции Ленобласти возбудили уголовное дело о краже, мотоцикл уже нашли и забрали, передают в управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Выборгском шоссе неизвестный захотел вынес деньги с заправки с помощью пистолета, но встретил сопротивление.