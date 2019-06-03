В пункте приема металлолома в Кудрово неизвестный избил двоих и похитил их деньги

Злоумышленник нанёс мужчинам травмы различной степени тяжести.

После избиения в пункте приема металлолома мужчинам 1986 и 1991года рождения понадобилась госпитализация. Инцидент, по информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, произошел 2 июня около 21:00.

В полиции о происшествии узнали после госпитализации пострадавших. Врачи зафиксировали у потерпевших травмы различной степени тяжести. Неизвестный избил мужчин и похитил 170 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Черкасова поздним вечером госпитализировали мужчину после избиения на улице.