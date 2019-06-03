Подозреваемого в убийстве матери друга в Ленобласти арестовали

Молодой человек обложил труп покрышками и поджег. Фото: pixabay.com
Молодой человек обложил труп покрышками и поджег. Фото: pixabay.com

Тело 53-летней женщины нашли в конце мая в Ломоносовском районе.

В Ломоносовском районе Ленобласти продолжают расследовать убийство 53-летней женщины, тело которой нашли в конце мая, сообщили Gazeta.SPb в управлении СК РФ 3 июня. В преступлении подозревают приятеля ее сына.

По версии следствия, 21-летний молодой человек (не работает) 28 мая во вторник катался пьяным по Низинскому сельскому поселению, во что-то врезался, бросил машину и проходя мимо конюшен встретил женщину. Он напал на нее, избил, задушил, а чтобы скрыть следы преступления, обложил покрышками и поджег.

Молодого человека допросили. Выяснилось, что жертва являлась матерью его друга. Следователь обратился к суду с просьбой заключить его под стражу и суд не отказал. Сейчас проводят экспертизы и продолжают расследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кудрово неизвестный избил двоих и отобрал деньги.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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