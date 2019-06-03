В Пушкине водители решали дорожный конфликт при помощи биты и газового баллончика

Об инциденте на дороге в Пушкинском районе Петербурга сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.
Дорожный конфликт на дороге обернулся серьёзными разборками в стиле 90-х. Водители автомобилей что-то не поделили на дороге и решит конфликт приняли решение весьма агрессивным способом.
Инцидент на дороге зафиксировали на видео и выложили в социальную сеть “ВКонтакте” накануне. На кадрах видно, как водитель машины, стоящей перед светофором, вышел из машины с битой и разбил стекла позади стоящей машины. Водитель данной машины решил тогда применить газовый баллончик. Чем окончательно вывел из себя водителя с битой. Тот в свою очередь еще раз нанес несколько ударов по машине.
Чем были так расстроены водители и в результате чего возник конфликт пока неизвестно.
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