В Пушкине водители решали дорожный конфликт при помощи биты и газового баллончика

Чем были так расстроены водители и в результате чего возник конфликт пока неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео
Чем были так расстроены водители и в результате чего возник конфликт пока неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Об инциденте на дороге в Пушкинском районе Петербурга сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.

Дорожный конфликт на дороге обернулся серьёзными разборками в стиле 90-х. Водители автомобилей что-то не поделили на дороге и решит конфликт приняли решение весьма агрессивным способом.

Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Инцидент на дороге зафиксировали на видео и выложили в социальную сеть “ВКонтакте” накануне. На кадрах видно, как водитель машины, стоящей перед светофором, вышел из машины с битой и разбил стекла позади стоящей машины. Водитель данной машины решил тогда применить газовый баллончик. Чем окончательно вывел из себя водителя с битой. Тот в свою очередь еще раз нанес несколько ударов по машине.

Чем были так расстроены водители и в результате чего возник конфликт пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
город Пушкин происшествие Пушкинский район
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