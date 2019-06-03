В мэрии Южно-Сахалинска напали на человека

Происшествие на нарушило работу здания мэрии. Фото: pixabay.com
Происшествие на нарушило работу здания мэрии. Фото: pixabay.com

На место приехали оперативники, а пострадавшим занимаются врачи.

В администрации Южно-Сахалинска мужчина набросился на человека, передает ТАСС сообщение мэрии 3 мая. Местные СМИ дают разную информацию об оружии, которое использовал неизвестный: называет нож, тесак, топор и комбинации этих предметов.

Происшествии не нарушило работу мэрии на улице Ленина. В здание приехали оперативники и следователи. Пострадавшего уже увезли в больницу, о нем заботятся врачи.

Пока что это все, что известно о происшествии; полиция региона не стала комментировать нападение. Мотивы злоумышленника, его личность, состояние пострадавшего — все это еще предстоит выяснить.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину после нападения на улице Черкасова.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
мэрия нападение нож южно-сахалинск
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