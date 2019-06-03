Лжеминер в Выборге был задержан спустя пару часов после своего звонка

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Анонима задержали у дома 26 по Приморскому шоссе.

Звонок в отдел ФСБ Выборгского района Ленобласти поступил в ночь на 2 июня, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Аноним сообщил о минировании в городе Выборг.

Правоохранительные органы быстро установили личность минера и задержали его у дома 26 по Приморскому шоссе. Также было проверено здание, которое якобы было заминировано. Опасных предметов в помещении обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в мэрии Южно-Сахалинска напали на человека.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Лжеминер в Выборге был задержан спустя пару часов после своего звонка
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