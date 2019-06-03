На Комендантском проспекте мигрант выжил после падения в шахту лифта на 8 этаже

По факту случившегося проводится проверка. Фото: https://pixabay.com
По факту случившегося проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Летального исхода помог избежать утеплитель.

Инцидент на строительной площадке в Приморском районе Петербурга произошло 2 июня, сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рабочий упал с 8 этажа в шахту лифта и получил серьезные травмы. Врачи диагностировали травму головы, грудной клетки, таза, живота, конечностей, открытый перелом свода черепа. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в шоковую реанимацию.

Смягчить удар помог утеплитель на первом этаже. Происшествие случилось из-за отсутствия защитной сетки на стройплощадке.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гражданин Молдавии в Петербурге за повторное вождение в нетрезвом виде будет работать на благо ЖКС.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
\ приморский район происшествие
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