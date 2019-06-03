После дорожного конфликта с битой и баллончиком в Пушкине полиция возбудила уголовное дело

Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Конфликт произошел 2 июня вечером между мужчиной 64 лет и 30-летним водителем.

Полиции возбудила уголовное дело после обращения молодого человека, который сообщил, что один из участников движения у дома 35 по Октябрьскому бульвару в Пушкине металлической трубой повредил принадлежащий ему автомобиль Рено. В результате чего ему был причинен значительный материальный ущерб.

После заявления сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Он был доставлен в отделение полиции. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкине водители решали дорожный конфликт при помощи биты и газового баллончика.