Пьяные мужчины до смерти избили товарища трубой от пылесоса

Подсудимые отрицали вину, но суд Петербурга отправляет их на 7 лет в колонию.

Суд признал жителей Выборгского района Санкт-Петербурга виновными в нанесении тяжелого вреда здоровью, который повлек смерть, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 3 июня.

Трое мужчин в прошлом марте пили алкоголь в съемной квартире на Костромском проспекте Санкт-Петербурга. Произошла ссора и двое набросились на третьего с трубой от пылесоса: они нанесли ему не меньше 87 ударов, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга. Через сутки потерпевший скончался. Подсудимые убрали квартиру, вынесли труп на улицу, им удалось запугать очевидцев преступления.

На суде подсудимые отрицали свою вину, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы суд Выборгского района Петербурга признал их виновными. Их отправляют в колонию строгого режима на 7 лет, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти арестовали молодого человека за убийство.