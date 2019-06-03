В Петербурге ушел из жизни скульптор памятника Петра I Владимир Горевой

На 75-ом году жизни в Северной столице скончался академик Российской академии художеств и известный скульптор Владимир Горевой.

Информация об уходе из жизни Владимира Горевого сообщили в своем аккаунте Instagram Академия художеств в Петербурге.

Известно, что Горевой родился в столице России 28 декабря 1944. Но после практически на протяжении всего своего пути жил и трудился в Санкт-Петербурге. Именно в городе на Неве он оставил одни из лучших своих произведений: памятник Петру I в Приозерске, арт-объект «Ленинград», памятник в Пушкине Екатерине II и множество других.

Горевой был не просто художником-скульптором, помимо этого он вел активную деятельность в Российской академии художеств, состоял в Союзе художников СССР, являлся заслуженным художником РСФСР.

Созданные Горевым произведения искусства находятся в Государственном Русском музее Петербурга, в музеях по всей Российской Федерации, а также за рубежом.

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