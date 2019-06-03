Беглов одобрил идею новых льгот для блокадников с 2020 года

Люди, пережившие блокаду Ленинграда, будут дополнительно поддерживаться материально.

Блокадники смогут получить материальную поддержку от государства об этом на заседании малого Правительства рассказал врио губернатора Александр Беглов. Помимо этого, глава города заявил, что справедливость должна восторжествовать, поэтому детей, которые жили в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, тоже нужно приравнять к блокадникам.

Сообщается, что с 1 января 2020 года жертвы блокады станут обладателями путевок на отдых в санаториях Петербурга, каждый месяц будут получать денежные средства в размере 3 тыс. рублей, станут бесплатно ездить в электричках пригорода, будут покупать месячный проездной в общественном транспорте на отличных от общих условиях, и приобретут другие социальные льготы.

Также стало известно, что блокадникам, имеющим инвалидность, выдадут дополнительные прибавки к пенсии. Так, инвалиды I группы получат 10 тыс. рублей, II группы – 7,5 тыс. рублей и III группы – 5 тыс. рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.