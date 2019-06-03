В Осиновой Роще разбился очередной квадроцликст

Мужчина ехал вместе с 12-летним мальчиком, который отделался сломанной рукой.

Инцидент случился сегодня днем, 3 июня, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказывают в отделе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, 49-летний мужчина катался вместе с 12-летним мальчиком на квадроцикле. В какой-то момент он не смогу справиться с управлением, врезался в препятствие и угодил в канаву. Водитель получил серьезнейшие травмы, несовместимые с жизнью – он скончался на месте происшествия. Юному пассажиру повезло больше – врачи, осмотревшие его, оценивают состояние мальчика как средней тяжести, у него сломана рука.

Подобные инциденты случаются в городе и регионе довольно часто – второй раз за двое суток умирает человек в ДТП с квадроциклом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что квадроцикл насмерть задавил водителя в Киришском районе.