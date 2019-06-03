В Сети опубликовали видео с ДТП на Невском, в котором пострадала девочка

Гостья Санкт-Петербурга перебежала дорогу и угодила под колеса автомобиля.

Инцидент случился еще 31 мая в самом центре города, но подробности стали известны только сейчас. О них рассказывает сообщество «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», ссылаясь на ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

Авария случилась на Невском проспекте, ее участниками стали 15-летняя пешеход и водитель «Форда». Видеокамеры зафиксировали, как девушка перебегает оживленную дорогу, даже не глядя по сторонам. Автолюбитель просто не успел отреагировать и наехал на школьницу. Девушка смогла самостоятельно дойти до тротуара, но ей все равно вызвали карету скорой помощи. Врачи заверили, что переживать не о чем – травмы оценили как легкой тяжести.

Уточняется, что девочка оказалась не местной – она приехала в гости к сестре.

Видео: Дорожный инспектор /https://vk.com/dorinspb

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