В петербургском Большом порту отреставрировали знак «Ленинград»

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Знак "Ленинград". Фото: saint-petersburg.ru

Работы в Большом порту Петербурга по ремонту знаменитого знака «Ленинград» обошлись городу в 3 млн рублей.

В Санкт-Петербурге в Большом порту закончили ремонт стелы «Ленинград». Сообщается, что реконструкция длилась два года, спонсором был «Петербургский нефтяной терминал», который вложил в ремонтные работы 3 млн рублей.

Известно, что данный знак «Ленинград» и подобные ему начали ставить в 1977 году на въездах в Северную столицу. На сегодняшний день сохранилось всего две стелы. Вторая такая расположена на железнодорожной станции Ижоры. И она также нуждается в капитальном ремонте.

В большом порту знак «Ленинград» начали реконструировать в 2017 году. Там обновили и укрепили основание, сделали ночную подсветку, переделали буквы и озеленили участок рядом со знаком.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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