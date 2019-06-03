На Литейном мосту мотоциклист получил травмы в ДТП

К счастью, все остались живы.

Инцидент случился сегодня вечером, 3 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» фотографиями с места происшествия.

Участниками аварии стали двое – легковой автомобиль и мотоцикл. Они не смогли поделить дорогу на Литейном мосту. В результате транспортные средства столкнулись, что привело к травмированию байкера – он повредил два пальца. Очевидцы уверяют, что машина и мотоцикл выглядят неплохо.

В случившемся уже разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сети опубликовали видео с ДТП на Невском, в котором пострадала девочка. Девушка перебежала оживленную дорогу, даже не глядя по сторонам. Автолюбитель просто не успел отреагировать и наехал на школьницу. Девушка смогла самостоятельно дойти до тротуара, но ей все равно вызвали карету скорой помощи. Врачи заверили, что переживать не о чем – травмы оценили как легкой тяжести.