Петербуржцы отметят Ураза-байрам

Мусульмане, проживающие в Северной столицы, соберутся на праздничную молитву у Соборной мечети.

Праздник отметят сегодня, 4 июня, в честь окончания поста в месяц Рамадан. Ураза-байрам считает одним из двух главнейших дней мусульманского календаря. Верующие в этот день поздравляют друг друга, готовят праздничные блюда, одевают свою лучшую одежду и отправляются молиться все вместе. В Санкт-Петербурге мусульмане в Ураза-байрам встречаются у Соборной мечети, которая находится у станции метро «Горьковская».

В праздник мусульмане не идут на работу или учебу. В Ураза-байрам также принято помогать бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощение.

Напоминаем, что в связи с молитвой на «Горьковскую» не будут пускать до семи часов 4 июня, а также с 9:30 до 11 часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что станция «Горьковская» не будет работать на Ураза-байрам, так что всем пассажирам стоит внимательнее составлять маршрут.