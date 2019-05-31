Станция «Горьковская» не будет работать на Ураза-байрам

Станция метро
Станция метро "Горьковская". Фото: metro.spb.ru

В связи с проведением религиозного мусульманского праздника станция петербургского метрополитена «Горьковская» будет закрыта на вход 4 июня.

Ограничения на вход будут действовать с открытия метро до 7 часов утра, затем с половины десятого часов утра до 11 часов дня. Причиной этому служит проведение публичного религиозного мероприятия, которое приурочено к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Мероприятие пройдет в Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Станция не будет работать на вход пассажиров, сообщили Gazeta.SPb в Петербургском метрополитене. Отмечается, что закрытие станции и отграничение на вход пассажиров будет проходить в зависимости от пассажиропотока.

Просим вас быть внимательнее и планировать маршрут заранее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что маршрут трамваев 6 и 40 изменится 4 июня.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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